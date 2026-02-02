В Омске полностью сгорел автомобиль на улице 70 лет Октября

В Омске в ночь на 2 февраля произошло возгорание автомобиля и рекламного щита на улице 70 лет Октября. По данным регионального управления МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 02 часа 15 минут. К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства противопожарной службы.
В результате инцидента транспортное средство получило полные повреждения и восстановлению не подлежит. Также огнем поврежден рекламный щит общей площадью 5 квадратных метров. Открытый огонь был полностью ликвидирован в 02 часа 39 минут. Для тушения привлекались 10 сотрудников МЧС России и 2 единицы специализированной техники.
В настоящее время дознаватели Главного управления МЧС России по Омской области проводят проверку для установления точной причины возгорания. Обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках административного расследования. Прокуратура Омской области держит ситуацию на контроле.
