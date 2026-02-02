В Омске полностью сгорел автомобиль на улице 70 лет Октября

В Омске в ночь на 2 февраля произошло возгорание автомобиля и рекламного щита на улице 70 лет Октября. По данным регионального управления МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 02 часа 15 минут. К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства противопожарной службы.