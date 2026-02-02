Кубок Ивана Ярыгина-2026 29 января-1 февраля: яркие фото с соревнований

Спортсмены из России продемонстрировали абсолютное превосходство, взяв верхние ступени пьедестала во всех пяти мужских весовых категориях. Золотые награды достались Тимуру Бижоеву (74 кг), Ибрагиму Кадиеву (86 кг), Аманулле Гаджимагомедову (92 кг), Мухамеду-Тахиру Ханиеву (97 кг) и Мусе Евлоеву (125 кг).
В женском турнире победы разделили представительницы разных стран: Северной Кореи, Казахстана и Монголии. Российские спортсменки также вошли в число призёров, пополнив копилку командных достижений серебряными и бронзовыми медалями.
Красноярский край успешно выступил на домашних соревнованиях, завоевав четыре награды. Ханум Велиева стала серебряным призёром в весовой категории до 59 кг, а Динара Кудаева (59 кг), Ахмед Хумидов (86 кг) и Валерия Трифонова (76 кг) пополнили коллекцию региона бронзовыми медалями.