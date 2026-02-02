Кубок Ивана Ярыгина-2026 29 января-1 февраля: яркие фото с соревнований

В Красноярске подошёл к концу 37-й международный турнир по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина», на который съехалось 502 атлета из 21 страны мира. Доминирующим аккордом состязаний стала безоговорочная победа российских борцов, которые завоевали всё золото в мужских категориях.