Мурашко рассказал о новом обследовании россиян в 2026 году

Центры здоровья с 2026 года будут проводить обследование россиян, которое способно выявлять факторы преждевременного старения. Об этом в интервью KP.RU рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, центры будут проводить обследование граждан и оценивать функциональные и адаптативные резервы здоровья, а также выявлять факторы риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме человека, способных привести к преждевременному старению.
Мурашко утверждает, что соответствующие центры оснащены необходимым оборудованием.
Также он рассказал, что в них будут проводить профилактическое консультирование и предлагать программы по ведению здорового образа жизни и правильного питания.
