Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко рассказал о новом обследовании россиян в 2026 году

Мурашко: в России начали проводить обследование для выявления факторов старения.

Источник: Комсомольская правда

Центры здоровья с 2026 года будут проводить обследование россиян, которое способно выявлять факторы преждевременного старения. Об этом в интервью KP.RU рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, центры будут проводить обследование граждан и оценивать функциональные и адаптативные резервы здоровья, а также выявлять факторы риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме человека, способных привести к преждевременному старению.

Мурашко утверждает, что соответствующие центры оснащены необходимым оборудованием.

Также он рассказал, что в них будут проводить профилактическое консультирование и предлагать программы по ведению здорового образа жизни и правильного питания.

Сайт KP.RU ранее писал, что средний объем средств, выделяемых на лечение одного человека в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), вырос до почти 25 тысяч рублей в 2025 году.