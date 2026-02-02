Солнце приготовило жуткий сюрприз для Земли: ученые предупредили о мощнейших выбросах

На Солнце ожидаются новые мощные вспышки, часть из них могут быть направлены в сторону Земли. Об этом сообщил Институт космических исследований РАН. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале.
По данным ученых, на поверхности Солнца сформировался крупный и очень активный центр. В нем накапливаются и высвобождаются огромные объемы энергии. Это приводит к серии сильных и очень сильных вспышек, включая события уровня супервспышек.
Минувшей ночью произошла вспышка уровня X8.1. Специалисты относят такие события к супервспышкам. За последние 25 лет вспышки подобной мощности фиксировались в среднем раз в два года.
«Событие уровня X8.1 — это, без какой-либо натяжки, супервспышка», — сообщили в ИКИ РАН.
Предварительно удар по Земле не подтвержден. По оценке ученых, с вероятностью около 90% его не будет. Крупные облака плазмы, которые создают основную ударную силу, либо не сформировались, либо ушли в сторону.
Напомним, 1 февраля ученые зафиксировали целый ряд необычных явлений на Солнце. Так, на звезде произошло 16 вспышек за сутки. Одна из них — класса Х. То есть, высшего. Также случилось несколько вспышек класса M.