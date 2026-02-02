Синоптик Ильин назвал день в феврале, когда температура повысится до нуля

Весь январь в Москве было аномально холодно, столбик термометра опускался на несколько градусов ниже климатической нормы. В начале февраля тенденция продолжилась — в первый день месяца было −19 градусов ниже нуля. Во второй — еще ниже. Для москвичей такие температуры стали шоком. Ведь последние 15 лет зимы в столице были относительно мягкими.
А в прошлую зиму столбик термометра вообще редко опускался ниже нуля. И тут неожиданно такие суровые морозы. «Говорите, глобальное потепление?» — иронично интересуются москвичи, натягивая на себя по три кофты, не считая термобелья. Однако всему приходит конец, и, конечно, конец придет и этим морозам. Но не очень скоро.
Но до конца недели, начавшейся 2 февраля, морозы будут постепенно ослабевать. Примерно на один градус за сутки. Русская снежная зима будет продолжаться. Но на следующей неделе наступит резкое потепление.
«В первой половине второй декады февраля в столичный регион может прийти потепление до температуры воздуха около нуля и слабых положительных значений, — сообщил aif.ru синоптик прогностического центра “Метео” Александр Ильин. — Дело в том, что Атлантика даст всплеск тепла и с западными ведущими потоками оно придет в Москву».
Однако, как отметил Ильин, эти теплые воздушные потоки будут трансформироваться, проходя над поверхностью земли, покрытой снегом. И пока непонятно, надолго ли будет это потепление.