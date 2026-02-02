Синоптик Ильин назвал день в феврале, когда температура повысится до нуля

Весь январь в Москве было аномально холодно, столбик термометра опускался на несколько градусов ниже климатической нормы. В начале февраля тенденция продолжилась — в первый день месяца было −19 градусов ниже нуля. Во второй — еще ниже. Для москвичей такие температуры стали шоком. Ведь последние 15 лет зимы в столице были относительно мягкими.