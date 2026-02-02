Ричмонд
Уже включено в нормативы: В Минздраве объяснили, как ИИ будет помогать при обследованиях

Мурашко: ИИ будет применяться в маммограммах, ЭКГ, рентгеновских и КТ-снимках.

Источник: Комсомольская правда

Искусственный интеллект в России будет применяться для анализа медицинских обследований пациентов в ходе диспансеризаций и профосмотров. Необходимые средства для этого уже включили в нормативы финансовых затрат. Об этом в статье на сайте KP.RU написал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Глава ведомства отметил, что речь идет о маммограммах, рентгеновских и КТ-снимках органов грудной клетки, ЭКГ и колоноскопиях. Кроме того, применять их будут терапевты и врачи профилактической медицины.

Все затраты на программное обеспечение будут включены в расчет финансовых затрат для медосмотры и диспансеризацию. отдельно будут закреплены нормативы финансовых затрат на телемедицину.

«Это повысит доступность специализированной помощи, особенно для маломобильных граждан и жителей удаленных территорий, а также сократит сроки ожидания консультаций», — написал Мурашко.

В этом же интервью Мурашко сообщил, что с 2026 года беспилотные технологии будут активно использоваться для доставки лекарств и биоматериалов.

Кроме того, министр здравоохранения РФ сообщил, что средний объем средств, выделяемых на лечение одного человека в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), с 2026 года вырос до 24 922,9 рублей.