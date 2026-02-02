Уже включено в нормативы: В Минздраве объяснили, как ИИ будет помогать при обследованиях

Искусственный интеллект в России будет применяться для анализа медицинских обследований пациентов в ходе диспансеризаций и профосмотров. Необходимые средства для этого уже включили в нормативы финансовых затрат. Об этом в статье на сайте KP.RU написал глава Минздрава Михаил Мурашко.