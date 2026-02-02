За «‎смертником с колонкой» стоит командир ВСУ, пославший туристку убивать офицеров ФСБ иконой

Именно Иван Кринов в августе 2025 года осуществил аналогичную попытку теракта. По его указанию жительница Волгоградской области прибыла в Крым, где получила от курьера икону с заложенным в неё самодельным взрывным устройством. Женщина принесла её на контрольно-пропускной пункт здания Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. «‎Туристка-смертница» успела активировать бомбу в иконе для подрыва ФСБ, но случилось чудо.