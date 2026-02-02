Ричмонд
За «‎смертником с колонкой» стоит командир ВСУ, пославший туристку убивать офицеров ФСБ иконой

Сотрудники ФСБ установили организатора попытки теракта в здании УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, им оказался старший лейтенант Сил специальных операций ВСУ Иван Кринов.

Источник: Life.ru

«Проведёнными мероприятиями выявлено лицо, которое обманом вовлекло задержанного в противоправную деятельность и планировало террористический акт. Им оказался сотрудник отдельного центра специального назначения группы “Юг” Сил специальных операций (ССО) ВСУ старший лейтенант Кринов Иван Алексеевич, 10.01.1996 г. р.», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, именно Кринов обманным путём вовлёк местного жителя в противоправную деятельность, поручив ему доставить взрывное устройство, замаскированное под аудиоколонку.

Именно Иван Кринов в августе 2025 года осуществил аналогичную попытку теракта. По его указанию жительница Волгоградской области прибыла в Крым, где получила от курьера икону с заложенным в неё самодельным взрывным устройством. Женщина принесла её на контрольно-пропускной пункт здания Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. «‎Туристка-смертница» успела активировать бомбу в иконе для подрыва ФСБ, но случилось чудо.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.