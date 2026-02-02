Ричмонд
В Новосибирске хотят запретить поворот с улицы Большевистская на улицу Обская

Данное решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков сообщил, что в Новосибирске хотят изменить схему движения на улице Большевистская, а именно запретить поворот с нее на улицу Обская. Полосу отдадут на выезд. Данное решение поддержала рабочая группа.

— Я категорически против этого изменения в организации дорожного движения, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Дело в том, что из-за этих изменений водителям придется проезжать 1,3 километра, чтобы в районе улицы Грибоедова повернуть на улицу Обская, а это приведет к дополнительной транспортной нагрузке Большевистской, которая и так постоянно загружена.