В аэропорту Краснодара после снятия ограничений задерживаются 20 рейсов

Среди задержанных на вылет — несколько рейсов в Москву, Стамбул, Тель-Авив и Хургаду. На прилет — 4 рейса из Москвы.
Следует отметить, что почти 14 часов (с 17:20 1 февраля и до 7:12 понедельника) аэропорт столицы Кубани был закрыт из-за введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.
Также сегодня ночью был закрыт аэропорт города Геленджик.
По информации Минобороны РФ, с 18:00 воскресенья и до сегодняшнего утра дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.