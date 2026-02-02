Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Краснодара после снятия ограничений задерживаются 20 рейсов

В международном аэропорту Краснодара имени Екатерины II на данный момент задерживается 20 рейсов. По данным онлайн-табло кубанской аэрогавани из них 14 — на вылет и 6 — на прилет.

Источник: Российская газета

Среди задержанных на вылет — несколько рейсов в Москву, Стамбул, Тель-Авив и Хургаду. На прилет — 4 рейса из Москвы.

Следует отметить, что почти 14 часов (с 17:20 1 февраля и до 7:12 понедельника) аэропорт столицы Кубани был закрыт из-за введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Также сегодня ночью был закрыт аэропорт города Геленджик.

По информации Минобороны РФ, с 18:00 воскресенья и до сегодняшнего утра дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.