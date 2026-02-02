Походы в рестораны и доставка еды на дом взлетят в цене на 16% в 2026 году

Цены в ресторанах и на доставку еды продолжат расти в 2026 году примерно на 15−16%, как и в предыдущие два года, полагает директор по маркетингу сервиса доставки Александр Якимец. По его словам, основными причинами являются высокая ключевая ставка, повышение НДС, стремительный рост издержек на зарплаты персонала, продукты и логистику, а также удорожание цифровой рекламы на 35−40% в год.