Походы в рестораны и доставка еды на дом взлетят в цене на 16% в 2026 году

Цены в ресторанах и на доставку еды продолжат расти в 2026 году примерно на 15−16%, как и в предыдущие два года, полагает директор по маркетингу сервиса доставки Александр Якимец. По его словам, основными причинами являются высокая ключевая ставка, повышение НДС, стремительный рост издержек на зарплаты персонала, продукты и логистику, а также удорожание цифровой рекламы на 35−40% в год.

Источник: Life.ru

«Прогнозируем, что в 2026 году рост цен в ресторанах и доставке, при условии сохранения качества и размера блюд, сохранится на аналогичном уровне — около 15−16%», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Чтобы смягчить удар по клиентам, рестораторы используют три основных метода: плавное повышение цен несколько раз в год, сокращение порций или изменение рецептуры (шейнкфляция) и замену дорогих блюд в меню на более бюджетные аналоги. Около 80% заведений выбирают постепенное повышение, одновременно прибегая и к другим способам. Эти меры, по мнению эксперта, являются вынужденными: без них рестораны рискуют стать убыточными и закрыться.

К слову, в России предрекли «ценопад‎» на базовые продукты. Тем временем ФАС решила разобраться с ценами на 26 категорий продуктов.

