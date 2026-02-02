Походы в рестораны и доставка еды на дом взлетят в цене на 16% в 2026 году

«Прогнозируем, что в 2026 году рост цен в ресторанах и доставке, при условии сохранения качества и размера блюд, сохранится на аналогичном уровне — около 15−16%», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Чтобы смягчить удар по клиентам, рестораторы используют три основных метода: плавное повышение цен несколько раз в год, сокращение порций или изменение рецептуры (шейнкфляция) и замену дорогих блюд в меню на более бюджетные аналоги. Около 80% заведений выбирают постепенное повышение, одновременно прибегая и к другим способам. Эти меры, по мнению эксперта, являются вынужденными: без них рестораны рискуют стать убыточными и закрыться.
К слову, в России предрекли «ценопад» на базовые продукты. Тем временем ФАС решила разобраться с ценами на 26 категорий продуктов.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.