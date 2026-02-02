Произошедшая ночью на Солнце супервспышка оказалась «стерильной»

Ночью на Солнце произошла супервспышка, которую астрономы отнесли к событиям уровня X8.1. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии (XRAS), за прошедшую четверть века, с 1 января 2001 года, подобных взрывов на Солнце насчитали всего 13.
В результате в среднем таких супервспышек было по одной в два года.
Ученые отметили, что не каждая вспышка такого масштаба влияет на Землю, так как она может произойти на краю диска, пройти без выброса плазмы, либо выброс может уйти вбок.
По сегодняшней вспышке, согласно имеющимся данным, мощных плазменных облаков, являющихся основной ударной силой, сформировано не было.
«Для данного события на текущий момент удар по Земле не подтверждён. С вероятностью 90% его не будет. Предварительно вспышка — “стерильная” (без геоэффективного выброса)», — рассказали в лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
Ранее сообщалось, что на Солнце за сутки зафиксировали 17 сильных вспышек.