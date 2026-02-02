Ричмонд
Белорусский адвокат назвал срок хранения забытой в камере хранения магазина вещи

Белорусский адвокат сказал, сколько должны храниться забытые в камере хранения вещи.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как долго хранятся забытые в камере хранения магазина вещи. Об этом белорусский адвокат Александр Сенько рассказал на ОНТ.

Адвокат подчеркнул, что, оставляя в ячейке на хранение личные вещи, покупатель берет ключ и тем самым между заключает с магазином договор хранения на безвозмездной основе. В свою очередь на торговый объект это накладывает обязательства хранить вещи посетителя и вернуть их в сохранности. Но, конечно, хранить их вечно магазин не обязан.

Хотя чаще всего на практике срок хранения вещей магазином не установлен и не доведен до покупателей, то есть договором хранения срок хранения не согласован. В свою очередь Гражданским кодексом Беларуси в подобных случаях предусмотрено, что срок хранения может быть определен, исходя из условий договора хранения или момента востребования вещей владельцем.

— Гражданское законодательство основывается на принципе добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, — отметил юрист.

В случаях с забытыми вещами адвокат рекомендует сразу же обратиться в магазин, предъявить ключ от ячейки камеры хранения, являющийся доказательством не только заключения договора хранения, но и принадлежности владельцу забытых вещей. Если же ключ потерялся, то принадлежность вещей можно доказать точным их описание до момента вскрытия ячеек сотрудником магазина.

— Возникающие споры могут решаются в досудебном порядке, суде или посредством медиации, — заключил адвокат.

Ранее белорусские юристы сказали, когда магазин отвечает за вещи в камере хранения.

