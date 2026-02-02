Белорусский адвокат назвал срок хранения забытой в камере хранения магазина вещи

Адвокат подчеркнул, что, оставляя в ячейке на хранение личные вещи, покупатель берет ключ и тем самым между заключает с магазином договор хранения на безвозмездной основе. В свою очередь на торговый объект это накладывает обязательства хранить вещи посетителя и вернуть их в сохранности. Но, конечно, хранить их вечно магазин не обязан.