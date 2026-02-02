Управление по защите прав детей появилось в Алматы

Председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев подчеркнул, что вопросы обеспечения прав и безопасности детей сегодня приобретают особую актуальность по всей стране. По его словам, создание отдельного управления позволит выстроить более эффективную систему профилактики, оперативного реагирования и межведомственной координации. Это особенно важно для мегаполиса с высокой численностью населения и развитой социальной инфраструктурой.