Управление по защите прав детей появилось в Алматы

На внеочередной XLI сессии маслихата Алматы депутаты рассмотрели вопрос о внесении дополнений в решение маслихата «Об утверждении схемы управления городом Алматы». В рамках рассмотрения вопроса депутаты утвердили создание нового структурного подразделения — управления по защите прав детей.
Необходимость принятия данного решения обусловлена поручением руководителя Администрации президента Республики Казахстан и соответствующими изменениями в постановление правительства. Эти изменения предусматривают формирование специализированного органа по защите прав детей на местном уровне.
Председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев подчеркнул, что вопросы обеспечения прав и безопасности детей сегодня приобретают особую актуальность по всей стране. По его словам, создание отдельного управления позволит выстроить более эффективную систему профилактики, оперативного реагирования и межведомственной координации. Это особенно важно для мегаполиса с высокой численностью населения и развитой социальной инфраструктурой.