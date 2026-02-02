Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управление по защите прав детей появилось в Алматы

Депутаты Алматинского городского маслихата утвердили создание нового структурного подразделения — управления по защите прав детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Источник: Nur.kz

На внеочередной XLI сессии маслихата Алматы депутаты рассмотрели вопрос о внесении дополнений в решение маслихата «Об утверждении схемы управления городом Алматы». В рамках рассмотрения вопроса депутаты утвердили создание нового структурного подразделения — управления по защите прав детей.

Необходимость принятия данного решения обусловлена поручением руководителя Администрации президента Республики Казахстан и соответствующими изменениями в постановление правительства. Эти изменения предусматривают формирование специализированного органа по защите прав детей на местном уровне.

Председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев подчеркнул, что вопросы обеспечения прав и безопасности детей сегодня приобретают особую актуальность по всей стране. По его словам, создание отдельного управления позволит выстроить более эффективную систему профилактики, оперативного реагирования и межведомственной координации. Это особенно важно для мегаполиса с высокой численностью населения и развитой социальной инфраструктурой.