В Израиле ответили президенту Польши Навроцкому на слова о вине СССР в холокосте

Президент Польши Кароль Навроцкий, обвинивший СССР в причастности к холокосту и лишении евреев свободы, оскорбил память жертв холокоста и советских солдат-освободителей. Об этом в понедельник, 2 февраля, заявил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

— Высказывания Навроцкого — это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв холокоста и солдат-освободителей, — сказал Трапиров, его слова передает РИА Новости.

По его словам, «это вопрос исторической честности».

До этого Кароль Навроцкий подтвердил, что советские солдаты освободили нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме, однако при этом исказил исторические факты, обвинив СССР в причастности к холокосту. Об этом он заявил на памятной церемонии в музее Освенцима.

Главный раввин Севастополя Биньямин Вольф, в свою очередь, заявил, что слова Навроцкого о том, что СССР якобы был причастен к холокосту, — это заблуждение.

