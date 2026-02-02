В музее Новосибирска показали форму сибирских военных 1904 года

2 февраля 1904 года в Сибирском военном округе была объявлена мобилизация. Причиной стала война с Японией — конфликт, который войдёт в историю как Русско-японская война.
Русско-японская война изменила не только судьбы людей — она поставила точку в эпохе «нарядных» войн. Яркие мундиры, призванные впечатлять на парадах, оказались смертельной угрозой на поле боя: дальнобойные винтовки и артиллерия делали солдата в красном или синем мундире идеальной мишенью.
В ответ армии мира начали переходить на защитную униформу. Впервые в военной практике чётко разделились понятия «парадная» и «полевая» форма. Главным требованием к экипировке стала незаметность — выживание важнее эффектности.
На иллюстрации художника Алексея Авдеева — военнослужащие новониколаевского гарнизона 1904 года: офицер артиллерии, офицер стрелковых частей, сибирский стрелок и канонир. Всё ещё в тёмно-зелёной форме, которая станет прообразом будущей камуфляжной экипировки.
