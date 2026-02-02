В музее Новосибирска показали форму сибирских военных 1904 года

Русско-японская война изменила не только судьбы людей — она поставила точку в эпохе «нарядных» войн. Яркие мундиры, призванные впечатлять на парадах, оказались смертельной угрозой на поле боя: дальнобойные винтовки и артиллерия делали солдата в красном или синем мундире идеальной мишенью.