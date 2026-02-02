За сколько в Минске «прикурят» авто в морозы

Специалисты служб техподдержки говорят, что в сильный мороз чаще всего возникают проблемы с запуском движков из-за севших аккумуляторов. Причем это не зависит от марки и года выпуска авто. Водителям рекомендуют заливать полный бак топлива и забирать аккумулятор домой, в тепло, чтобы не терялась емкость.
В столичных службах автопомощи расценки на зимние услуги для машин примерно одинаковые. «Прикурить» легковое авто можно от 25 рублей и выше, грузовик — от 70 рублей. Если бак опустел, доставка нужного объема топлива обойдется в сумму от 50 рублей. При этом, как отмечает издание «Минск-Новости», проверка на месте работы генератора, стартера и состояния батареи может быть бесплатной.
Правда, перед вызовом водителю стоит убедиться в неисправности аккумулятора. Потому что, если автомобиль не завелся по другим причинам (к примеру, из-за поломки стартера, систем двигателя, замерзания или отсутствия топлива), придется оплачивать полную стоимость услуги. Так что сначала нужно проверить, горят ли фары, работает ли обдув стекла
Как рассказали в одной из столичных компаний, в последние дни количество звонков с просьбой о помощи увеличилось в несколько раз и эвакуатор у них работает круглосуточно. Перевезти легковое авто от 2 тонн, в том числе универсал, седан, хетчбэк, будет стоить от 100 рублей. В другой службе автопомощи рассказали, что за эвакуацию легковой машины берут 70 рублей и выше, минивэна — от 75 рублей, внедорожника — от 80 рублей.