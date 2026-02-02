Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сколько в Минске «прикурят» авто в морозы

В сильные морозы резко вырос спрос на услуги техподдержки. Водители часто не могут сами завести машины, если в автомобиле сел аккумулятор, а проводов для «прикуривания» в наличии нет. Как выяснило агентство «Минск Новости», в столице запустить аккумулятор легкового авто можно за 25 рублей.

Источник: Office Life

Специалисты служб техподдержки говорят, что в сильный мороз чаще всего возникают проблемы с запуском движков из-за севших аккумуляторов. Причем это не зависит от марки и года выпуска авто. Водителям рекомендуют заливать полный бак топлива и забирать аккумулятор домой, в тепло, чтобы не терялась емкость.

В столичных службах автопомощи расценки на зимние услуги для машин примерно одинаковые. «Прикурить» легковое авто можно от 25 рублей и выше, грузовик — от 70 рублей. Если бак опустел, доставка нужного объема топлива обойдется в сумму от 50 рублей. При этом, как отмечает издание «Минск-Новости», проверка на месте работы генератора, стартера и состояния батареи может быть бесплатной.

Правда, перед вызовом водителю стоит убедиться в неисправности аккумулятора. Потому что, если автомобиль не завелся по другим причинам (к примеру, из-за поломки стартера, систем двигателя, замерзания или отсутствия топлива), придется оплачивать полную стоимость услуги. Так что сначала нужно проверить, горят ли фары, работает ли обдув стекла и т. д.

Как рассказали в одной из столичных компаний, в последние дни количество звонков с просьбой о помощи увеличилось в несколько раз и эвакуатор у них работает круглосуточно. Перевезти легковое авто от 2 тонн, в том числе универсал, седан, хетчбэк, будет стоить от 100 рублей. В другой службе автопомощи рассказали, что за эвакуацию легковой машины берут 70 рублей и выше, минивэна — от 75 рублей, внедорожника — от 80 рублей.