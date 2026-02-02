Вспышка кори в Астане: невакцинированным детям будут отказывать в госпитализации

По возрастной структуре 96% заболевших составили дети до 14 лет. Среди заболевших 95% (385 случаев) составляют непривитые дети. Из них: по причине отказа от вакцинации — 257 случаев (63,8%), 112 детей (28%) не привиты в связи с недостижением возраста, 9 случаев (2%) — упущенные возможности вакцинации, 7 случаев (1,8%) — по медицинскому отводу. Среди лиц без данных о вакцинации против кори зарегистрировано 18 случаев (4,4%).