Вспышка кори в Астане: невакцинированным детям будут отказывать в госпитализации

На сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны опубликовано постановление санврача Айгуль Шагылтаевой. В нем указано, что с 6 по 28 января в столице зарегистрировано 403 подтвержденных случая кори. Отмечается, что по сравнению с первой неделей января зафиксирован рост в 2,8 раза.
По возрастной структуре 96% заболевших составили дети до 14 лет. Среди заболевших 95% (385 случаев) составляют непривитые дети. Из них: по причине отказа от вакцинации — 257 случаев (63,8%), 112 детей (28%) не привиты в связи с недостижением возраста, 9 случаев (2%) — упущенные возможности вакцинации, 7 случаев (1,8%) — по медицинскому отводу. Среди лиц без данных о вакцинации против кори зарегистрировано 18 случаев (4,4%).
Своим постановлением санврач поручила руководителю управления здравоохранения провести дополнительную вакцинацию против кори детей в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней после получения согласия родителей. Плановую госпитализацию в детские стационары осуществлять только при наличии вакцинации против кори.
Руководителю управления образования поручено допускать непривитых детей в дошкольные организации только при наличии коллективного иммунитета не менее 90% (привитые либо имеющие документально подтвержденный иммунитет). При этом доля непривитых детей не должна превышать 10%.