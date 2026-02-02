Ричмонд
На Дону норматив расходов по ОМС вырос до почти 25 тысяч рублей в год на человека

Если пациенту требуются дорогостоящие операции и лечение, помощь должна быть бесплатной независимо от норматива.

Источник: Комсомольская правда

Для ростовчан, как и жителей всей России, вырос норматив расходов на лечение в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет сайт KP.RU.

— Средняя сумма, которая выделяется на лечение одного человека по полису ОМС, увеличилась. С 2026 года норматив составляет 24 922,9 рубля, — об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью «Комсомольской правде».

Эта сумма является плановым расчетом затрат. Ее используют для формирования общего бюджета на медицинскую помощь в будущем году.

Министр подчеркнул, что если пациенту требуется более дорогое лечение, его окажут в полном объеме. Это касается сложных операций и терапии. Помощь будет бесплатной, независимо от среднего норматива.

Напомним, что многие центры высокотехнологичной помощи теперь работают семь дней в неделю. Такой график позволяет проводить плановые операции даже в выходные дни. Это сокращает время ожидания медицинской помощи для пациентов.