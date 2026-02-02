Экология в цифре: новый проект казахстанских учёных

Учёные Казахский национальный университет имени аль-Фараби разработали цифровую платформу «Taza Qala», направленную на повышение чистоты городского пространства и оперативное реагирование на экологические нарушения, передает DKNews.kz.
Проект позволяет систематизировать информацию о незаконных свалках, координировать работу ответственных служб и обеспечивать прозрачность принятых мер для общества.
Как работает платформа.
Принцип работы «Taza Qala» основан на вовлечении самих горожан. Любой житель может зафиксировать проблему и передать информацию в систему.
Алгоритм действий выглядит следующим образом:
пользователь фотографирует незаконную свалку изображение загружается на платформу искусственный интеллект определяет объём мусора данные автоматически направляются в компанию по сбору отходов после уборки на платформе публикуется отчёт о проделанной работе.
В дальнейшем специалисты природоохранной прокуратуры и городской администрации могут провести дополнительную проверку.
Проект молодых исследователей.
Платформа разработана магистрантом второго курса факультета информационных технологий и искусственного интеллекта Нурлыханом Калжановым. По его словам, ключевая идея проекта — не просто фиксация проблем, а создание замкнутого цикла контроля: от сигнала до результата.
Такой подход позволяет не терять обращения горожан и видеть, какие меры действительно были приняты.
Доступность для всех.
Платформа «Taza Qala» уже функционирует и доступна всем жителям города. Зайти на неё можно через любой популярный браузер, введя соответствующий запрос в поисковой системе, а также с помощью QR-кода.
В перспективе разработчики планируют создать отдельное мобильное приложение, чтобы сделать использование сервиса ещё удобнее.
Связь с национальной экологической повесткой.
Как отметил декан факультета информационных технологий и искусственного интеллекта Тимур Иманкулов, проект напрямую перекликается с общенациональной экологической инициативой Касым-Жомарт Токаев «Таза Қазақстан».
По его словам, подобный цифровой инструмент впервые реализуется в Казахстане. В дальнейшем платформу планируется масштабировать, чтобы она охватила все регионы страны.
Поддержка со стороны города.
Разработку учёных университета уже презентовали специалистам городской администрации. Проект получил поддержку со стороны акимата, что открывает возможности для его практического внедрения в системе городского управления.
В перспективе «Taza Qala» может стать частью устойчивой цифровой экосистемы, где экология, технологии и участие граждан работают как единый механизм.