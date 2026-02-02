Стрелок Роман Николаев из Ольхонского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Роман Николаев из Ольхонского района. Об этом сообщает мэр Андрей Тыхеев.
— Боец был старшим сыном в семье, после окончания школы устраивался на различные подработки. «За ленточку» отправился в октябре 2024 года после подписания контракта. На одном из заданий получил ранение, но после выздоровления вновь вернулся в строй, — рассказывает Андрей Тыхеев.
Стрелок Роман Алексеев погиб 28 апреля 2025 года в населенном пункте Новогродовка. Ему было 40 лет. Героя проводят в последний путь 3 февраля 2026. Семья и друзья соберутся в 12:30 на мемориальном комплексе в селе Еланцы, там состоится траурный митинг.
