Матвиенко назвала подвиг героев Сталинграда нравственным ориентиром.

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что подвиг героев Сталинграда остается для народа нравственным ориентиром, а долг современного поколения — передать правду о событиях тех лет будущим поколениям.
Сенатор подчеркнула, что День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве — это не просто День воинской славы России, а «великая памятная дата военной истории», во многом определившая дальнейший ход не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны.
«Спустя годы подвиг героев Сталинграда остаётся для нас нравственным ориентиром. Их мужество и самоотверженность являются примером несгибаемой воли и патриотизма. Мы чтим память о павших защитниках Отечества, бережно храним правду о событиях минувших лет, и наш общий долг — передать её следующим поколениям», — отмечается в обращении Матвиенко, опубликованном в канале Совета Федерации на платформе Max.
Она также отметила, что сокрушительная победа над фашистской Германией имела огромное военное, политическое и моральное значение. Планы гитлеровского командования по захвату важнейшего промышленного и транспортного узла на Волге, использованию ценных ресурсов Кубани и Ставрополья, подготовка новых ударов по центральным регионам и столице были сорваны, а Красная Армия прочно овладела стратегической инициативой, добавила сенатор.
Тогда, как отметила Матвиенко, началось изгнание оккупантов с территории СССР. Город, по ее словам, стал настоящей легендой, «символом стойкости, духовной силы и единства нашего многонационального народа ради спасения своей Родины».
Второго февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).