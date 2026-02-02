Матвиенко назвала подвиг героев Сталинграда нравственным ориентиром.

«Спустя годы подвиг героев Сталинграда остаётся для нас нравственным ориентиром. Их мужество и самоотверженность являются примером несгибаемой воли и патриотизма. Мы чтим память о павших защитниках Отечества, бережно храним правду о событиях минувших лет, и наш общий долг — передать её следующим поколениям», — отмечается в обращении Матвиенко, опубликованном в канале Совета Федерации на платформе Max.