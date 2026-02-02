В Новосибирской области выявили 184 нарушения миграционного законодательства

За прошедшую неделю на территории Новосибирской области зафиксировали 184 случая несоблюдения миграционных законов. Правоохранительные органы провели проверки в семи местах, известных как места традиционного проживания или трудовой деятельности иностранных граждан. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник областного МВД Андрей Кульков.
— В отношении 81 иностранного гражданина были приняты решения о выдворении с территории Российской Федерации, — уточнил Кульков.
Фактически из города выдворили 32 иностранных гражданина за неделю.
Также он рассказал, что за указанный период в Новосибирскую область прибыло 8 299 иностранцев, в то время как выехало из нее 7 223 человека.