Мошенники «сыграли на страхе»: пожилая жительница Приморья отдала курьеру 1,2 млн рублей

Жительница Пограничного округа Приморья потеряла крупную сумму, поверив звонившим от имени прокуратуры. Как выяснилось, мошенники действовали по отработанной схеме: сначала «оператор связи» получил её паспортные данные, а спустя неделю «прокуроры» убедили женщину, что её деньги в опасности, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.