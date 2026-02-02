Мошенники «сыграли на страхе»: пожилая жительница Приморья отдала курьеру 1,2 млн рублей

Жительница Пограничного округа Приморья потеряла крупную сумму, поверив звонившим от имени прокуратуры. Как выяснилось, мошенники действовали по отработанной схеме: сначала «оператор связи» получил её паспортные данные, а спустя неделю «прокуроры» убедили женщину, что её деньги в опасности, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В течение трёх дней 75-летняя женщина поддерживала связь с мошенниками, которые убедили её передать курьеру 1 250 443 ₽», — говорится в сообщении.
Только после этого женщина поняла, что стала жертвой преступления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция призывает граждан — особенно пожилых — не доверять незнакомцам по телефону и немедленно сообщать о подозрительных звонках.
Напомним, больше 2,5 млрд рублей отдали жители Приморья кибермошенникам за 2025 год. При этом обманутым приморцам смогли вернуть около 46 млн рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю рассказал начальник регионального Управления, генерал-лейтенант полиции Александр Табакаев.