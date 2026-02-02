Благотворительное кафе «ДоброДомик» к маю возродится в Новосибирске

В Новосибирске готовится к возрождению благотворительное кафе «ДоброДомик», которое с 2020 года бесплатно кормило пожилых людей, но было вынуждено закрыться осенью 2025 года из-за проблем с помещением. Об этом сообщает НГС со ссылкой на руководителя проекта в городе Юлию Штеменко. Новое пространство для кафе найдено на улице Немировича-Данченко на левом берегу, где сейчас планируется ремонт.
«Думаю, что нам нужно будет месяца три, чтобы полностью его привести в нормальное состояние. И закупить какую-то мебель, потому что у нас вообще ничего своего нет. Открытие мы наметили в мае, но это крайний срок», — говорит Юлия Штеменко.
По её словам, после закрытия в октябре 2025 года из-за проблем с электричеством и техническим состоянием старого помещения организация около двух месяцев искала новое, соответствующее требованиям к кухне и транспортной доступности. Кафе, которое обычно кормило около 200 человек в день, продолжило поддерживать подопечных, привозя им продукты и организуя мероприятия. Проект, существующий в городе с 2020 года и неоднократно менявший адрес, заключил договор аренды на 8 лет. Руководство также обсуждает с властями возможность получения муниципального помещения на правом берегу для открытия второго филиала. Работать возрождённый «ДоброДомик» будет, как и раньше, пять дней в неделю с бесплатными обедами для пенсионеров.