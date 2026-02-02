Благотворительное кафе «ДоброДомик» к маю возродится в Новосибирске

По её словам, после закрытия в октябре 2025 года из-за проблем с электричеством и техническим состоянием старого помещения организация около двух месяцев искала новое, соответствующее требованиям к кухне и транспортной доступности. Кафе, которое обычно кормило около 200 человек в день, продолжило поддерживать подопечных, привозя им продукты и организуя мероприятия. Проект, существующий в городе с 2020 года и неоднократно менявший адрес, заключил договор аренды на 8 лет. Руководство также обсуждает с властями возможность получения муниципального помещения на правом берегу для открытия второго филиала. Работать возрождённый «ДоброДомик» будет, как и раньше, пять дней в неделю с бесплатными обедами для пенсионеров.