Занятия в школах и подвоз детей отменены в ряде районов Беларуси из-за мороза

В Беларуси занятия в некоторых школах приостанавливаются из-за сильного мороза.

Источник: Комсомольская правда

В ряде районов Беларуси из-за мороза приостанавливаются учебные занятия или отменяется подвоз детей в школу. Так, 2 февраля в Пружанском районе из-за мороза приостановили учебные занятия в школах, сообщило БелТА.

— В Пружанском районе райисполкомом принято решение приостановить учебные занятия в учреждениях общего среднего образования, — прокомментировала начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская.

Отмечается, что решение Пружанского райисполкома коснулось только посещения школ. Детские сады не прекратили работу, а при необходимости организован подвоз малышей. При этом с каждым ребенком и семьей обсуждаются вопросы безопасности.

— Мы должны понимать, что ребенок со взрослыми дома находится. Родители берут на себя ответственность и обязаны всего лишь сообщить классному руководителю либо воспитателю, по какой причине ребенок не посещает учреждение образования, — уточнила чиновница.

Кроме того, в понедельник, 2 февраля, в пятнадцати районах Гомельской области отменили подвоз учащихся из сельских населенных пунктов к учреждениям образования, сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».

Также частично маршруты подвоза детей отменили в Брагинском и Наровлянском районах. Решения принимают местные власти, исходя из погодных условий.

— Мониторинг температуры воздуха и дорожной обстановки будет продолжен в течение всей учебной недели, — подчеркнули в Гомельском облисполкоме.