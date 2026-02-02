Занятия в школах и подвоз детей отменены в ряде районов Беларуси из-за мороза

В ряде районов Беларуси из-за мороза приостанавливаются учебные занятия или отменяется подвоз детей в школу. Так, 2 февраля в Пружанском районе из-за мороза приостановили учебные занятия в школах, сообщило БелТА.
— В Пружанском районе райисполкомом принято решение приостановить учебные занятия в учреждениях общего среднего образования, — прокомментировала начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская.
Отмечается, что решение Пружанского райисполкома коснулось только посещения школ. Детские сады не прекратили работу, а при необходимости организован подвоз малышей. При этом с каждым ребенком и семьей обсуждаются вопросы безопасности.
— Мы должны понимать, что ребенок со взрослыми дома находится. Родители берут на себя ответственность и обязаны всего лишь сообщить классному руководителю либо воспитателю, по какой причине ребенок не посещает учреждение образования, — уточнила чиновница.
Кроме того, в понедельник, 2 февраля, в пятнадцати районах Гомельской области отменили подвоз учащихся из сельских населенных пунктов к учреждениям образования, сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».
Также частично маршруты подвоза детей отменили в Брагинском и Наровлянском районах. Решения принимают местные власти, исходя из погодных условий.
— Мониторинг температуры воздуха и дорожной обстановки будет продолжен в течение всей учебной недели, — подчеркнули в Гомельском облисполкоме.