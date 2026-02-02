В Новосибирской области выявили зоопарк, работавший с нарушением в лицензии

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушение в деятельности зоопарка «Пача Мама», который располагается в Мочище Новосибирской области. Как оказалось, организация ведет культурно-зрелищную деятельность по адресу, не указанному в лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.