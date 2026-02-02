В Ростовской области в 2026 году модернизируют 20 агроклассов, а сельхозпредприятиям компенсируют до 90% затрат. Об этом сообщили в правительстве региона. Сейчас в области работают 31 агрокласс в 20 школах, их посещают 580 школьников.
— В 2026 году запланирована модернизация 20 агроклассов, включая ремонт и закупку оборудования. Компенсация затрат сельхозтоваропроизводителям составит до 90%, — подчеркнула министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко.
Агроклассы открывают для ранней профориентации. Там углубленно изучают химию и биологию и знакомятся с аграрными профессиями.
По данным властей, агроклассы работают в 15 районах и Новочеркасске на базе 7−11 классов. Проект ведут вместе школы, Донской государственный аграрный университет и сельхозпредприятия, а регион готовит нормативную базу и привлекает инвесторов.