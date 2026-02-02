В Ростовской области в 2026 году модернизируют 20 агроклассов, а сельхозпредприятиям компенсируют до 90% затрат. Об этом сообщили в правительстве региона. Сейчас в области работают 31 агрокласс в 20 школах, их посещают 580 школьников.