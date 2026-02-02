В Сальском районе выявили незаконное снятие плодородного слоя почвы

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило нарушение земельного законодательства на сельскохозяйственных угодьях в Сальском районе Ростовской области.
На участке площадью 765 квадратных метров было установлено проведение работ, связанных со снятием ценного плодородного слоя почвы.
В итоге в отношении собственника земельного участка был составлен протокол об административном правонарушении. А также было выдано предписание о восстановлении участка до мая 2026 года.
