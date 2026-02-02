Ричмонд
Зелёные насаждения на МЖК массово повреждают гвоздями ради рекламных табличек

Чаще всего эти таблички содержат рекламу центров помощи людям.

Один из жителей правобережья Новосибирска обратил внимание на проблему размещения объявлений на деревьях и столбах в районе МЖК Восточный, в частности, на улицах Высоцкого, Лазурной и Волочаевской. В разговоре с Om1 Новосибирск он пояснил, что таблички с призывами о помощи людям и услугами по отогреву автомобилей появляются регулярно, нанося вред зелёным насаждениям.

«Таблички прибиваются к деревьям степлером или гвоздями, к стенам на клей. Вчера по ул. Высоцкого содрал с десяток», — сказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

По словам жителя, новые объявления появляются примерно раз в месяц. Горожанин выразил опасение, что из-за этих табличек страдают деревья.

«На Волочаевской по всей длине улицы от Высоцкого 31 наклеены таблички о помощи людям и по услугам отогрева авто. Спасите деревья», — сказал местный житель.

Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в мэрию города с вопросами по этой ситуации.