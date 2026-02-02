Зелёные насаждения на МЖК массово повреждают гвоздями ради рекламных табличек

Один из жителей правобережья Новосибирска обратил внимание на проблему размещения объявлений на деревьях и столбах в районе МЖК Восточный, в частности, на улицах Высоцкого, Лазурной и Волочаевской. В разговоре с Om1 Новосибирск он пояснил, что таблички с призывами о помощи людям и услугами по отогреву автомобилей появляются регулярно, нанося вред зелёным насаждениям.