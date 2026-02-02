Зелёные насаждения на МЖК массово повреждают гвоздями ради рекламных табличек

Один из жителей правобережья Новосибирска обратил внимание на проблему размещения объявлений на деревьях и столбах в районе МЖК Восточный, в частности, на улицах Высоцкого, Лазурной и Волочаевской. В разговоре с Om1 Новосибирск он пояснил, что таблички с призывами о помощи людям и услугами по отогреву автомобилей появляются регулярно, нанося вред зелёным насаждениям.
«Таблички прибиваются к деревьям степлером или гвоздями, к стенам на клей. Вчера по ул. Высоцкого содрал с десяток», — сказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.
По словам жителя, новые объявления появляются примерно раз в месяц. Горожанин выразил опасение, что из-за этих табличек страдают деревья.
«На Волочаевской по всей длине улицы от Высоцкого 31 наклеены таблички о помощи людям и по услугам отогрева авто. Спасите деревья», — сказал местный житель.
Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в мэрию города с вопросами по этой ситуации.