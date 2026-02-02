В Волгограде начались торжества в честь годовщины сталинградской победы

Участие в мероприятии приняли фронтовик Александр Медков, представили органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, общественных объединений, предприятий и молодежь.
В области запланированы десятки мероприятий во всех муниципальных образованиях. На протяжении дня в гостиницах и отелях Волгограда будут работать мобильные брендированные информационные стойки, предназначенные для информирования и координации туристов.
Накануне на всех основных въездах в город-герой дорожные указатели с названием «Волгоград» временно заменили на таблички «Сталинград». Спустя сутки вернут настоящие.
По решению муниципальных властей Волгограда возвращается имя Сталинград девять раз в году, в памятные даты.
В музее-панораме прошла традиционная реконструкция пленения штаба 6-й полевой немецкой армии и генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Посетители также увидели театрализованную постановку «Солдатский привал».
В Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн состоялся праздничный концерт.