Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде начались торжества в честь годовщины сталинградской победы

С церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню на Аллее Героев начались памятные мероприятия в Волгограде в день 83-й годовщины завершения Сталинградской битвы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Участие в мероприятии приняли фронтовик Александр Медков, представили органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, общественных объединений, предприятий и молодежь.

В области запланированы десятки мероприятий во всех муниципальных образованиях. На протяжении дня в гостиницах и отелях Волгограда будут работать мобильные брендированные информационные стойки, предназначенные для информирования и координации туристов.

Накануне на всех основных въездах в город-герой дорожные указатели с названием «Волгоград» временно заменили на таблички «Сталинград». Спустя сутки вернут настоящие.

По решению муниципальных властей Волгограда возвращается имя Сталинград девять раз в году, в памятные даты.

В музее-панораме прошла традиционная реконструкция пленения штаба 6-й полевой немецкой армии и генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Посетители также увидели театрализованную постановку «Солдатский привал».

В Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн состоялся праздничный концерт.