Омскому судье удалось «отменить» свою отставку

Стоит отметить, что судейская карьера Дмитрия Литвинова стартовала в августе 2014 года. Должность судьи Кировского районного суда на текущий момент является для него первой и единственной, до этого на протяжении без малого 11 лет он строил карьеру в органах прокуратуры Омской области, в том числе занимая пост заместителя Калачинского межрайонного прокурора Омской области в 2008—2013 годах.