Омскому судье удалось «отменить» свою отставку

Члены региональной Квалификационной коллегии судей удовлетворили заявление судьи Дмитрия Литвинова об отмене решения о прекращении его полномочий судьи Кировского районного суда города Омска. Соответствующая информация по итогам заседания коллегии опубликована в понедельник, 2 февраля 2026 года. Примечательно, что в отставку он должен был уйти с указанной даты, «отозванное» теперь заявление подавалось в ноябре 2025 года.

Стоит отметить, что судейская карьера Дмитрия Литвинова стартовала в августе 2014 года. Должность судьи Кировского районного суда на текущий момент является для него первой и единственной, до этого на протяжении без малого 11 лет он строил карьеру в органах прокуратуры Омской области, в том числе занимая пост заместителя Калачинского межрайонного прокурора Омской области в 2008—2013 годах.

Причина «отзыва» заявления об отставке с судейской должности неизвестна.

