Пахмутова поздравила волгоградцев с Днем Победы в Сталинградской битве

Знаменитая уроженка Сталинградской области Александра Пахмутова 2 февраля 2026 года поздравила волгоградцев с 83-й годовщиной Победы в Сталинградской битве. Известный композитор написала пост в своем телеграм-канале, где поздравила и земляков, и город, и всю страну с этим великим днем.
«Сталинград стал величайшим в истории примером воинской стойкости и мужества, равного которому человечество ещё не знало! С праздником Россия, с праздником дорогие земляки Волгоградцы, с праздником родной и непокоренный Сталинград!», — говорится в поздравлении.
В годы Сталинградской битвы Пахмутова была в эвакуации в Караганде. В этом году 97-летняя Александра Николаевна не принимает участия в мероприятиях. В Волгоград она приезжала в мае 2024 года и дала концерт в ЦКЗ.