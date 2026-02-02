Специалист объяснила, чем можно заразиться через общие полотенца

Использование общих полотенец создает условия для передачи различных инфекций и заболеваний кожи. Как отметила терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru, влажная ткань может размножать бактерии и грибки. Именно они приводит к заражению лишаем и другим кожным инфекциям.
— Важно, чтобы у каждого члена семьи было свое личное полотенце для тела, лица и рук. Это поможет уменьшить риск передачи инфекций. Рекомендуется менять полотенца для тела каждые три-четыре дня, а для лица каждые два дня, — уточнила специалист.
Для стирки полотенец нужно использовать воду не ниже 60 градусов, потому что при такой температуре возможно уничтожить большинство вредных микроорганизмов. После использования полотенца нужно повесить его для быстрого высыхания.