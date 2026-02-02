Главному тренеру «Авангарда» кое-что не понравилось в победном матче с «Динамо»

«Авангард» в гостях 1 февраля обыграл московское «Динамо» 4:1 в матче чемпионата КХЛ. Главный тренер нашей команды Ги Буше оценил встречу, отметив, что кое-какие детали игры его ребят ему не понравились.
«Мне кажется, сегодня было три игры в рамках одного матча. В первом периоде мы хорошо действовали без шайбы, но недоволен тем, как мы владели ей. И мне не понравилось, что во втором периоде, когда мы вели в счете 3:0, расслабились, перестали бросать, перестали играть в силовой манере. Позволили сопернику “почувствовать жизнь”. Совершали брак, из за которого создали сами себе проблемы и саботировали свою же игру.
В третьем периоде мы вернулись к тому, как должны играть, и уверенно довели матч до победы", — отметил наставник.
Также Ги ответил на вопрос, как оценивает игру новых хоккеистов, Кириллов Долженкова и Пилипенко. По его словам, с физической формой игроков нет никаких проблем. Им нужно освоиться, узнать систему «ястребов», понять, как надо играть в данной команде.
«Естественно, им очень трудно приходить в новую команду на этом этапе сезона. Мне понравилось, как они отыграли в обороне. Но им сложно с игрой без шайбы. Много нюансов, которые надо изучить, и ребята нервничали. Но в целом я доволен тем, как они себя показали», — высказался Буше.
Ранее мы писали, как генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о подробностях сделки по обмену Клима Костина в ЦСКА, в результате которой «Авангард» получил Долженкова и права на Егора Афанасьева, играющего ныне в АХЛ.