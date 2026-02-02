Главному тренеру «Авангарда» кое-что не понравилось в победном матче с «Динамо»

«Мне кажется, сегодня было три игры в рамках одного матча. В первом периоде мы хорошо действовали без шайбы, но недоволен тем, как мы владели ей. И мне не понравилось, что во втором периоде, когда мы вели в счете 3:0, расслабились, перестали бросать, перестали играть в силовой манере. Позволили сопернику “почувствовать жизнь”. Совершали брак, из за которого создали сами себе проблемы и саботировали свою же игру.