Новосибирская область сокращает число детей-сирот и поддерживает семьи

Министерство труда и социального развития Новосибирской области внедряет комплекс мер по профилактике социального сиротства и укреплению семейных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В 2025 году доля детей до 4 лет в региональных учреждениях для сирот снизилась на 43% по сравнению с 2024 годом. Благодаря службе экстренного реагирования и обновлённым механизмам восстановления родительских прав, 43 ребёнка вернулись в родные семьи.
Особое внимание уделяется поддержке матерей. В рамках проекта «Путь домой» семь женщин получили реабилитационную помощь вместе с детьми, сохранив семейные связи.
Эффективность работы повышает цифровой комплекс «Социальный помощник» с приложением «Цифровой куратор семьи». На конец 2025 года системой пользовались 470 специалистов, обработавших более 5,5 тысячи сигналов о неблагополучии в семьях.
Применение семейносберегающих практик позволило сократить число семей, находящихся в опасном положении, на 12,6%, а количество детей-сирот уменьшилось на 6%. Министерство продолжит развивать профилактические меры и цифровые инструменты в 2026 году, чтобы максимизировать поддержку семей.