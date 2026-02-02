Новосибирская область сокращает число детей-сирот и поддерживает семьи

В 2025 году доля детей до 4 лет в региональных учреждениях для сирот снизилась на 43% по сравнению с 2024 годом. Благодаря службе экстренного реагирования и обновлённым механизмам восстановления родительских прав, 43 ребёнка вернулись в родные семьи.