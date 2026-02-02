Ричмонд
Новосибирская область сокращает число детей-сирот и поддерживает семьи

Министерство продолжит развивать профилактические меры и цифровые инструменты в 2026 году, чтобы максимизировать поддержку семей.

Источник: Freepik

Министерство труда и социального развития Новосибирской области внедряет комплекс мер по профилактике социального сиротства и укреплению семейных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2025 году доля детей до 4 лет в региональных учреждениях для сирот снизилась на 43% по сравнению с 2024 годом. Благодаря службе экстренного реагирования и обновлённым механизмам восстановления родительских прав, 43 ребёнка вернулись в родные семьи.

Особое внимание уделяется поддержке матерей. В рамках проекта «Путь домой» семь женщин получили реабилитационную помощь вместе с детьми, сохранив семейные связи.

Эффективность работы повышает цифровой комплекс «Социальный помощник» с приложением «Цифровой куратор семьи». На конец 2025 года системой пользовались 470 специалистов, обработавших более 5,5 тысячи сигналов о неблагополучии в семьях.

Применение семейносберегающих практик позволило сократить число семей, находящихся в опасном положении, на 12,6%, а количество детей-сирот уменьшилось на 6%. Министерство продолжит развивать профилактические меры и цифровые инструменты в 2026 году, чтобы максимизировать поддержку семей.