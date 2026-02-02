Ричмонд
В ГД внесли проект об ответственности за оскорбление памяти жертв геноцида

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Госдуму внесён проект об уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 354.1 и 243.4 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по обеим статьям составляет до пяти лет лишения свободы.

«Предлагается ввести аналогичную правовую защиту памяти жертв геноцида советского народа: мирных граждан военнопленных, пострадавших от рук нацистов их пособников, — дополнив статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственностью за оскорбление памяти жертв геноцида», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроектом предлагается распространить объем правовой защиты, установленный в статье 243.4 УК РФ для захоронений и объектов, увековечивающих память защитников Отечества, также и на захоронения жертв геноцида советского народа и объекты, увековечивающие их память. По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить их охрану от посягательств и подчеркнет значимость подвига советского народа в борьбе с нацистами и их пособниками.