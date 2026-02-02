В ГД внесли проект об ответственности за оскорбление памяти жертв геноцида

Также законопроектом предлагается распространить объем правовой защиты, установленный в статье 243.4 УК РФ для захоронений и объектов, увековечивающих память защитников Отечества, также и на захоронения жертв геноцида советского народа и объекты, увековечивающие их память. По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить их охрану от посягательств и подчеркнет значимость подвига советского народа в борьбе с нацистами и их пособниками.