Территорию бывшего авторынка «Зелёный угол» начнут благоустраивать в 2026 году

Благоустройство Сапёрного редута № 4 во Владивостоке, расположенного на месте бывшего авторынка «Зелёный угол», планируют начать в 2026 году. Сейчас проект историко-культурной рекреационной зоны проходит стадию согласований, а финансирование предусмотрено за счёт средств Минкульта РФ, сообщил директор Музея-заповедника имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай на пресс-конференции (16+).
Подготовке проекта предшествовало освобождение территории редута, ранее занятой авторынком «Зеленый угол». Как балансодержатель объекта культурного наследия, музей инициировал возврат исторической площадки, после чего рынок был сокращён и часть торговых точек закрылась.
После демонтажа объектов встал вопрос о дальнейшем использовании участка. По словам Виктора Шалая, музей не планировал ограничиваться переносом предпринимателей без последующего развития пространства. Концепцию благоустройства разрабатывают совместно с администрацией Владивостока, застройщиками прилегающих кварталов и министерством культуры РФ.
По словам Виктора Шалая, ранее музей был вынужден отказаться от краевого гранта после сокращения его объёма и срыва частного софинансирования: потенциальный партнёр лишился бизнеса и не смог выполнить взятые обязательства.
«Начинать работы без гарантированных источников средств означало бы рисковать их завершением и накапливать долги, поэтому музей предпочёл не заходить в проект с неполным финансовым обеспечением и вернуться к исходной точке планирования. Лучше отказаться от финансирования и понести репутационные издержки сейчас, чем впоследствии столкнуться с претензиями из-за неэффективно потраченных средств», — отметил Виктор Шалай.
В течение 2025 года руководство Музея Арсеньева совместно с городскими властями и застройщиками микрорайона прорабатывало концепцию благоустройства Сапёрного редута, который сейчас представляет собой заброшенный пустырь. Было принято решение создать внутри жилого квартала историко-культурную рекреационную зону с развитой инфраструктурой и сервисами, чтобы территория стала комфортным и функциональным общественным пространством.
По словам директора музея, проект получил поддержку министерства культуры РФ: основная часть выделяемых на развитие Владивостокской крепости средств будет направлена на благоустройство именно Сапёрного редута. Вся необходимая документация уже подготовлена, и в этом году музей выходит на контракт для реализации первого этапа работ.
Руководство подчёркивает, что, несмотря на неприоритетность редута с точки зрения туризма, его благоустройство должно повысить качество жизни местных жителей и станет примером того, как объекты крепости могут влиять на комфорт городской среды.
Прошлое «Зелёного угла».
В ноябре 2022 года земельный участок в районе Нейбута во Владивостоке был передан Государственному объединённому музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева на праве бессрочного пользования. Речь идёт о территории Сапёрного редута № 4 Владивостокской крепости, которая на протяжении многих лет фактически использовалась самовольно — здесь размещались стоянка и хранение автомобилей.
В 2023 году была представлена первая концепция пешеходного маршрута от парка Минного городка до микрорайона «Зелёный бульвар», проходящего через район редута и территорию авторынка «Зелёный угол». Как пояснял архитектор и сооснователь компании Concrete Jungle Феликс Машков, тогда предлагалось задействовать лишь один из прилегающих участков рынка, организовав перед входом в парк зону гостеприимства с парковкой, общепитом и санузлами. Остальную часть «Зелёного угла» в рамках концепции менять не планировали, ограничившись упорядочением дорожной инфраструктуры.
Тем не менее уже в конце 2023 года началось поэтапное освобождение территории: незаконно размещённую торговлю на участке объекта культурного наследия стали сворачивать.
В 2024 году процесс перешёл в практическую фазу — на рынок с контрольной проверкой выехала прокуратура. Представители ведомства прибыли вместе с эвакуаторами, чтобы демонтировать и вывезти оставшиеся торговые точки. «Зелёный угол», долгие годы считавшийся крупнейшей площадкой по продаже автомобилей и неформальным автомобильным центром региона, где в пиковые дни между рядами машин было трудно пройти, начали окончательно освобождать.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что знаменитый на весь Дальний Восток автомобильный рынок переедет в пригород. Предприниматели «Зеленого угла» нашли новое место для бизнеса. Им стала площадка в Надеждинском районе, рядом с федеральной трассой, на выезде с трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл напротив поселка Новый.