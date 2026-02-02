Территорию бывшего авторынка «Зелёный угол» начнут благоустраивать в 2026 году

В 2023 году была представлена первая концепция пешеходного маршрута от парка Минного городка до микрорайона «Зелёный бульвар», проходящего через район редута и территорию авторынка «Зелёный угол». Как пояснял архитектор и сооснователь компании Concrete Jungle Феликс Машков, тогда предлагалось задействовать лишь один из прилегающих участков рынка, организовав перед входом в парк зону гостеприимства с парковкой, общепитом и санузлами. Остальную часть «Зелёного угла» в рамках концепции менять не планировали, ограничившись упорядочением дорожной инфраструктуры.