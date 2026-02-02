Прокуратура Омской области взяла на контроль расследование ДТП с пострадавшими

По предварительным данным, сегодня в утренние часы 55-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» в районе 32-го километра трассы «Одесское — Омск» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» и легковым автомобилем «Хонда Инспайр».