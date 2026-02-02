Прокуратура Омской области взяла на контроль расследование ДТП с пострадавшими

Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области поставила на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали четыре человека.
По предварительным данным, сегодня в утренние часы 55-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» в районе 32-го километра трассы «Одесское — Омск» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» и легковым автомобилем «Хонда Инспайр».
В результате аварии все участники столкновения получили травмы различной степени тяжести. В медицинские учреждения были доставлены 23-летний водитель «Хонды», двое его пассажиров — 46-летняя женщина и 17-летняя девушка, а также 55-летний водитель «Тойоты». Состояние пострадавших находится под наблюдением врачей.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в ходе доследственной проверки с участием сотрудников ГИБДД и следственных органов.
