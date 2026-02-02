Детей перестанут принимать в больницы Астаны, но не всех

Такое решение, скорее всего, связано с резким всплеском заболеваемости в столице с 6 по 28 января. По сравнению с первой неделей месяца показатель вырос в 2,8 раза.
Подтверждено 403 случая заболевания корью. При этом 95% заболевших не вакцинировались. В абсолютных цифрах — в 257 случаях родители отказались от прививки, и лишь у семи ребятишек для прививки имелись медицинские противопоказания. Еще 112 детей пока не достигли возраста, когда вакцинация возможна, в девяти ситуациях были упущены сроки иммунизации.
Также в детсад нельзя будет привести ребенка без прививки. Исключение составят случаи, когда коллективный иммунитет от кори будет 90%. То есть, процент детей без прививки будет не более 10%.
Постановлением предусмотрена проверка уровня привитости среди всех детей и подростков до 18 лет с последующей организацией догоняющей иммунизации — при согласии родителей. Аналогичную оценку прививочного статуса должны пройти медицинские работники младше 55 лет. Кроме того, для детей в возрасте от шести до десяти месяцев вводится дополнительная вакцинация.
На руководителей школ и детских садов возложена обязанность ежедневно проводить так называемый «утренний фильтр» — контролировать самочувствие детей и при выявлении симптомов изолировать их до прихода родителей либо госпитализации.
Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане продолжается вспышка кори. Большое количество заболевших выявляли в военном колледже Щучинска и Атырауской области.