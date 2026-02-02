Детей перестанут принимать в больницы Астаны, но не всех

Подтверждено 403 случая заболевания корью. При этом 95% заболевших не вакцинировались. В абсолютных цифрах — в 257 случаях родители отказались от прививки, и лишь у семи ребятишек для прививки имелись медицинские противопоказания. Еще 112 детей пока не достигли возраста, когда вакцинация возможна, в девяти ситуациях были упущены сроки иммунизации.