Нижегородскую полицию оснастили новыми автомобилями

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная передача 29 единиц нового автотранспорта подразделениям органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Техника закуплена в рамках реализации региональной программы «Обеспечение общественного порядка» и федеральных национальных проектов. Ключи от новых внедорожников Haval и автомобилей LADA сотрудникам вручил начальник главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. В церемонии также приняли участие представители полпредства Президента в ПФО, Законодательного собрания и правительства области.
Машины распределены между территориальными органами МВД с учетом оперативной обстановки. Новая техника будет задействована в патрулировании улиц, обеспечении безопасности дорожного движения и выездах следственно-оперативных групп для раскрытия преступлений по горячим следам.