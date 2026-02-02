Нижегородскую полицию оснастили новыми автомобилями

Техника закуплена в рамках реализации региональной программы «Обеспечение общественного порядка» и федеральных национальных проектов. Ключи от новых внедорожников Haval и автомобилей LADA сотрудникам вручил начальник главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев. В церемонии также приняли участие представители полпредства Президента в ПФО, Законодательного собрания и правительства области.