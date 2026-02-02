Для воронежцев пускают дополнительную электричку

Электричка отправляется из Сомово в 7.32, далее останавливается на Боровской в 7.36, Богатырской в 7.40, Отрожке в 7.43, Березовой роще в 7.49, у Центрального парка в 7.52, на станции Воронеж-1 в 7.57, на остановочной платформе Плехановская в 8.05.