Для воронежцев пускают дополнительную электричку

Дополнительную электричку для воронежцев запускают с 3 февраля, сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».
Пригородный поезд № 6332 по маршруту Сомово — Воронеж-1 — о.п. Плехановская будет курсировать ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Электричка отправляется из Сомово в 7.32, далее останавливается на Боровской в 7.36, Богатырской в 7.40, Отрожке в 7.43, Березовой роще в 7.49, у Центрального парка в 7.52, на станции Воронеж-1 в 7.57, на остановочной платформе Плехановская в 8.05.
Тем временем, в Воронежской области с 1 февраля отменили три электрички: № 6521 Грязи Воронежские — Мичуринск Уральский, № 6522 Мичуринск Уральский — Грязи Воронежские, № 6525 Грязи Воронежские — Мичуринск Уральский.