Рассказываем, каких районов коснется отключение телерадиосигнала в Иркутской области со 2 по 5 февраля 2026

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области 2 февраля 2026 года коснется Нижнеилимского района. В поселке Дальний телевидение не будет работать с 13:00 до 19:00. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети.
— 3 февраля с 12:00 до 18:00 теле- и радиосигнала не будет в поселке Добчур Братского района, также временные неудобства затронут жителей Усть-Кутского, Балаганского и Тайшетского районов. Там нельзя будет посмотреть ТВ с 11 до 16 часов, — уточняется в уведомлении.
Из-за плановых работ 20 общедоступных каналов не будут показывать с 11:00 до 17:00 в Рудногорске Нижнеилимского района и Тангуе Братского района.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бодайбо собрали уже 533 метра нового водопровода для устранения аварии.