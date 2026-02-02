Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, каких районов коснется отключение телерадиосигнала в Иркутской области со 2 по 5 февраля 2026

Телевидение и радио частично отключат в Иркутской области со 2 по 5 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Отключение телерадиосигнала в Иркутской области 2 февраля 2026 года коснется Нижнеилимского района. В поселке Дальний телевидение не будет работать с 13:00 до 19:00. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— 3 февраля с 12:00 до 18:00 теле- и радиосигнала не будет в поселке Добчур Братского района, также временные неудобства затронут жителей Усть-Кутского, Балаганского и Тайшетского районов. Там нельзя будет посмотреть ТВ с 11 до 16 часов, — уточняется в уведомлении.

Из-за плановых работ 20 общедоступных каналов не будут показывать с 11:00 до 17:00 в Рудногорске Нижнеилимского района и Тангуе Братского района.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бодайбо собрали уже 533 метра нового водопровода для устранения аварии.