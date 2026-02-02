Рассказываем, каких районов коснется отключение телерадиосигнала в Иркутской области со 2 по 5 февраля 2026

— 3 февраля с 12:00 до 18:00 теле- и радиосигнала не будет в поселке Добчур Братского района, также временные неудобства затронут жителей Усть-Кутского, Балаганского и Тайшетского районов. Там нельзя будет посмотреть ТВ с 11 до 16 часов, — уточняется в уведомлении.