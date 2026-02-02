Ричмонд
«Автоматически становится безнадзорным». МинЖКХ сказало белорусам об отлове домашних животных даже с ошейником

МинЖКХ объяснило белорусам отлов домашних животных с ошейником на улице.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве ЖКХ рассказали, почему служба отлова может забрать с улицы животное с ошейником.

В МинЖКХ напомнили о Правилах содержания домашних собак, кошек и отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что согласно 17 пункту Правил безнадзорные собаки и кошки даже с ошейниками, жетонами и в намордниках подлежат отлову с улиц.

— Наличие ошейника не является гарантией защиты от отлова, если животное находится на улице без сопровождения хозяина, — отметили в пресс-службе.

Также пояснили, что по закону, животное, гуляющее по улице без владельца, в деревне или городском частном секторе автоматически попадает в категорию безнадзорных, даже если на питомце есть метка или ошейник.

Безнадзорные животные увеличивают риски ДТП с их участием, грозят конфликтами с другими животными и людьми. Также безнадзорность питомцев увеличивает риск отравлений, краж или жестокого обращения.

— Самовыгул — это риск потерять питомца навсегда, — заключили в МинЖКХ.

Ранее мы писали о том, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного: «Ни в лесу, ни на участке, ни в парке».

Между тем занятия в школах и подвоз детей отменены в ряде районов Беларуси из-за мороза.

Кроме того, МЧС предупредило белорусов о нарушениях в работе транспорта, переохлаждениях и других рисках из-за мороза до −33.