«Автоматически становится безнадзорным». МинЖКХ сказало белорусам об отлове домашних животных даже с ошейником

В Министерстве ЖКХ рассказали, почему служба отлова может забрать с улицы животное с ошейником.
В МинЖКХ напомнили о Правилах содержания домашних собак, кошек и отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что согласно 17 пункту Правил безнадзорные собаки и кошки даже с ошейниками, жетонами и в намордниках подлежат отлову с улиц.
— Наличие ошейника не является гарантией защиты от отлова, если животное находится на улице без сопровождения хозяина, — отметили в пресс-службе.
Также пояснили, что по закону, животное, гуляющее по улице без владельца, в деревне или городском частном секторе автоматически попадает в категорию безнадзорных, даже если на питомце есть метка или ошейник.
Безнадзорные животные увеличивают риски ДТП с их участием, грозят конфликтами с другими животными и людьми. Также безнадзорность питомцев увеличивает риск отравлений, краж или жестокого обращения.
— Самовыгул — это риск потерять питомца навсегда, — заключили в МинЖКХ.
