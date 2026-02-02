Суд решил лишить лицензии выксунского нотариуса Татьяну Егорову

Госпожа Егорова сообщила «Ъ-Приволжье», что решение было вынесено в ее отсутствие, она просила отложить рассмотрение в связи с больничным: на заседании 23 января у нее случился гипертонический криз. Суду была предоставлена справка, что по состоянию здоровья ответчик не может участвовать в судебном заседании.