В Ташкенте экостикеры в упрощенном порядке получили уже 45 тысяч водителей: как это работает и что важно знать

На сегодняшний день через портал поступило более 55 тысяч заявок на получение экостикеров для автотранспортных средств. При этом свыше 45 тысяч стикеров уже изготовлены, а по оставшимся обращениям процесс продолжается.
Параллельно в ходе проверок было установлено, что на территории города эксплуатируется более 52 тысяч автомобилей, произведённых свыше 40 лет назад. Из них более 10 тысяч машин уже прошли технический осмотр и были обеспечены соответствующими экостикерами.
Процедура оформления максимально упрощена. Водителю необходимо зайти на портал или в мобильное приложение my.gov.uz, в строке поиска ввести «Экологический стикер» либо выбрать услугу «Получение экологического стикера на автотранспортное средство» в разделе «Транспорт». Данные владельца и автомобиля формируются автоматически, пользователю остаётся лишь подтвердить заявление.
Сама подача заявки и экостикер бесплатны. Оплачивается только доставка готового стикера на дом — 20 600 сумов. После оплаты стикер обещают доставить в течение 10 дней.
При этом власти подчёркивают, что штрафы за отсутствие экостикера пока применяться не будут. Ограничения на въезд автомобилей в Ташкент для владельцев желтых и красных стикеров также вводится не будут — 2026 и 2027 годы отведены для поэтапного внедрения системы, её технической отработки, а также информирования и подготовки водителей.
Однако в перспективе контроль станет более жёстким. С 2028 года въезд автомобилей с «жёлтыми» и «красными» экостикерами в специальные экологические зоны планируется фиксировать с помощью автоматических камер, уже установленных на городских перекрёстках. Те же камеры, которые сегодня фиксируют нарушения ПДД, в будущем будут следить и за соблюдением экологических требований.
Таким образом, экостикеры пока носят информационный характер, однако в дальнейшем станут полноценным инструментом экологического регулирования в городах.