В Ташкенте экостикеры в упрощенном порядке получили уже 45 тысяч водителей: как это работает и что важно знать

При этом власти подчёркивают, что штрафы за отсутствие экостикера пока применяться не будут. Ограничения на въезд автомобилей в Ташкент для владельцев желтых и красных стикеров также вводится не будут — 2026 и 2027 годы отведены для поэтапного внедрения системы, её технической отработки, а также информирования и подготовки водителей.