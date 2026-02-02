В Башкирии с февраля повысили размер ряда социальных выплат

Также в Соцфонде отметили, что повышение коснулось и ряда федеральных льгот. Их получают инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также люди, пострадавшие от радиационных катастроф. На эти выплаты районный коэффициент не распространяется.