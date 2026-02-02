В Башкирии с февраля повысили размер ряда социальных выплат

В Башкирии с 1 февраля повысили размер некоторых социальных и страховых выплат. Индексация составляет 5,6%. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по республике.
Как уточнили в ведомстве, из-за применения районного коэффициента суммы некоторых пособий в регионе будут отличаться от стандартных федеральных.
После индексации изменились размеры следующих выплат:
— Единовременное пособие при рождении ребенка — теперь составляет 32 718 рублей 2 копейки.
— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его минимальный размер увеличен до 12 270 рублей 9 копеек. Выплата за февраль в повышенном размере поступит получателям в начале марта.
— Единовременное пособие беременной жене военнослужащего-призывника — выросло до 51 812 рублей 40 копеек.
— Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего-призывника — теперь 22 205 рублей 30 копеек.
— Единовременная выплата для семей, которые взяли на воспитание детей.
Также в Соцфонде отметили, что повышение коснулось и ряда федеральных льгот. Их получают инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также люди, пострадавшие от радиационных катастроф. На эти выплаты районный коэффициент не распространяется.
