На Байкальском тракте появилось 14 светящихся пешеходных переходов

На автодороге Иркутск — Листвянка установили 14 проекционных пешеходных переходов. Эти системы проецируют яркую световую «зебру» на проезжую часть в темное время суток, помогая водителям заранее заметить переход в плохую погоду — во время снегопада, дождя или тумана. На установку потратили 10 миллионов рублей из областного бюджета.
— Безопасность пешеходов, особенно на загородных трассах с интенсивным движением, — наш безусловный приоритет. Проекционная разметка решает эту проблему, создавая для водителей яркий и четкий ориентир, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.
Светящиеся переходы разместили в Листвянке, селе Большая Речка, а также в районе садоводств «Лесное» и «Авиатор-2». Такая технология уже успешно используется на других дорогах региона — Голоустненском и Качугском трактах. В будущем ее планируют устанавливать и на других важных дорогах области для повышения безопасности.
