На Байкальском тракте появилось 14 светящихся пешеходных переходов

Светящиеся переходы разместили в Листвянке, селе Большая Речка, а также в районе садоводств «Лесное» и «Авиатор-2». Такая технология уже успешно используется на других дорогах региона — Голоустненском и Качугском трактах. В будущем ее планируют устанавливать и на других важных дорогах области для повышения безопасности.