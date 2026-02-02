ФСБ рассекретила новую партию документов о Сталинграде

Среди обнародованных бумаг находим письмо начальника Сталинградского УНКВД Александра Воронина на имя Лаврентия Берии от 13 октября 1942 года с ходатайством о награждении дивизии орденом Красного Знамени и о преобразовании ее в гвардейскую. Кроме того, он сообщает о количественных показателях уничтоженной техники и вражеских солдат. Также там есть служебная записка командира 10-й дивизии внутренних войск НКВД Александра Сараева о результатах выполненных боевых задач, поставленных перед чекистами.