Из Калининградской области выдворили семерых нелегальных мигрантов

Из Калининградской области, а позднее и с территории РФ, выдворили семерых нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.
Трое нелегалов вернулись в Узбекистан, трое — в Казахстан и один — в Азербайджан.
Калининградские приставы доставили иностранцев из аэропорта «Храброво» до столичных аэропортов, в которых располагаются воздушные пункты пропуска. Оттуда нарушители улетели домой.
В прошлом году выдворено 174 иностранных гражданина, нелегально находившихся в России, на территории нашего региона.