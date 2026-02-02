Ричмонд
Из Калининградской области выдворили семерых нелегальных мигрантов

Их отправили в родные страны на самолетах.

Источник: пресс-служба Управления ФССП по Калининградской области

Из Калининградской области, а позднее и с территории РФ, выдворили семерых нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Трое нелегалов вернулись в Узбекистан, трое — в Казахстан и один — в Азербайджан.

Калининградские приставы доставили иностранцев из аэропорта «Храброво» до столичных аэропортов, в которых располагаются воздушные пункты пропуска. Оттуда нарушители улетели домой.

В прошлом году выдворено 174 иностранных гражданина, нелегально находившихся в России, на территории нашего региона.