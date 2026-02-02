В Ростовской области проиндексировали выплаты для 428 тысяч льготников

С 1 февраля отделение Социального фонда России по Ростовской области повысило на 5,6% социальные выплаты для 428 262 федеральных льготников региона.
Повышение коснулось ежемесячных денежных выплат, которые получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от радиации, и другие категории федеральных льготников.
Как пояснила управляющая отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина, размер выплаты различается в зависимости от категории. В ее стоимость входит и набор социальных услуг, который также был проиндексирован на 5,6%.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!